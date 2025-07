Denuncian taxi “fantasma” en Soledad de G.S.

Siguen circulando automóviles de alquiler que no cumplen con las normas, no están identificados o hasta carecen de números pero recogen pasaje. Los vehículos circulan libremente y no se aprecia ningún operativo policial para detenerlos.

Así, por ejemplo, usuarios de este servicio denunciaron taxis que circulan por Soledad de Graciano Sánchez y la zona oriente de la capital, que recogen pasaje pero traen alguna placa de circulación delantera y en la zona de la placa trasera, solo una pieza de plástico que aparenta ser una cobertura polarizada, donde se supone debería encontrarse la matrícula del vehículo.

Los quejosos difundieron una fotografía de un taxi que familiares suyos abordaron en la cabecera de Soledad, pero que circulaba de manera libre por el anillo periférico sin números económicos ni placas de circulación, y con un operador “bien raro”.

Los denunciantes precisaron que aunque el incidente no pasó a mayores porque mantuvieron contacto con sus familiares, el vehículo circulaba libremente y sin que algún cuerpo de seguridad le pudiera marcar el alto.

El vehículo visto este jueves entregó a sus pasajeros en el domicilio de destino, pero los usuarios consideraron que es riesgoso que se permita a un taxi que circule sin contar con los números económicos ni las placas de circulación visibles.