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Depura la CEGAIP su lista de entes obligados

Por Samuel Moreno

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
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Depura la CEGAIP su lista de entes obligados

La lista de instituciones obligadas a transparentar el uso de recursos públicos en San Luis Potosí fue depurada para 2026, luego de que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) eliminó a varias empresas que dejaron de recibir dinero público, al tiempo que incorporó nuevos entes al padrón oficial.

De acuerdo con la actualización publicada en el Periódico Oficial del Estado, el padrón quedó conformado por 249 sujetos obligados, de los cuales 231 son directos y 18 indirectos, lo que marca el universo de instancias que deberán rendir cuentas durante el ejercicio fiscal vigente. 

Uno de los movimientos más relevantes fue la baja de al menos siete entidades privadas y organismos, entre ellos empresas vinculadas a servicios urbanos y proyectos municipales, que ya no aparecen con asignación de recursos en los presupuestos de 2026, principalmente en los ayuntamientos de la capital y Soledad de Graciano Sánchez. 

En contraparte, el órgano garante sumó nuevos sujetos obligados, como el Instituto Municipal de Planeación de Ciudad Valles y el fideicomiso FOFAE-SLP, este último con carácter indirecto, lo que implica que deberá cumplir con obligaciones de transparencia a través de su dependencia cabeza de sector. 

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El ajuste responde a una revisión basada en los presupuestos públicos vigentes, lo que implica que solo permanecen en el padrón aquellos entes que ejercen recursos, cerrando la puerta a organismos sin financiamiento que anteriormente figuraban como obligados.

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