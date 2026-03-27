Desaceleración económica frena la inversión: Coparmex

El periodo de desaceleración económica en el que nos encontramos frena la inversión, pero ahora lo más urgente es solicitar a las autoridades, mano dura contra la extorsión, porque los empresarios están para generar empleos y movilizar la economía, advirtió la presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ana María Abascal Sainz.

Recordó que van 16 meses seguidos de desaceleración económica, por ello, es urgente apostar al crecimiento de la economía.

Precisa que el organismo empresarial se suma con los tres niveles de gobierno para aliarse y proponer posibles soluciones a esa desaceleración.

Agregó que una posible mejora a la economía está sujeta a los términos en que avance la negociación del tratado de libre comercio de América del Norte, pero solo se percibirá esa mejora si la negociación va en buenos términos.

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Recordó que apostar a la atención de de la inseguridad es un tema prioritario, pero también dar certidumbre en diferentes sentidos por ejemplo en el aspecto jurídico, y un ejemplo de ello es el caso de los electricistas que fueron secuestrados en Matehuala, caso para el que debe irse hasta las últimas consecuencias.

Dijo que es necesario que se vea qué es lo que pasó realmente, sobre todo por este tema en el que la seguridad vulnera a los trabajadores y vulnera a la gente que va a hacer su trabajo diariamente De hecho son los temas que deben estar en agenda entre los que

también debe tratarse el crecimiento económico.