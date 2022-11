Desangelado desfile del 20 de Noviembre en SLP; ni el gobernador asistió

Aunque el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona anunció que encabezaría el desfile por el aniversario 112 de la Revolución Mexicana, y que lo haría a caballo, vestido de charro, tal como ocurrió el pasado 16 de septiembre, su agenda tuvo un cambio "de última hora" y no se presentó.

Hace unos días, por medio de un boletín de prensa, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, aseguró que "como parte de las acciones del gobierno del cambio para recuperar los eventos cívicos que dan identidad como mexicanos a las y los potosinos", por segundo año consecutivo el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, encabezaría el referido desfile.

En el texto incluso se acotó: "luego de que el evento estuvo suspendido por años, debido a la falta de interés de anteriores administraciones estatales", este 2022 se retomaría la actividad.

Pero no solo no asistió el mandatario estatal, también la afluencia de la ciudadanía fue notablemente muy baja, incluso en algunos tramos se pudo notar que no había casi personas observando el desfile, integrado en su gran mayoría por estudiantes y deportistas de las escuelas primarias, secundarias y preparatorias del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).

En el presidium estuvieron presentes el titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo; el de la Secretaría del Trabajo, Néstor Garza y de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, Guzmar Ángel González Castillo.

Para algunos asistentes, el frío, la llovizna y la inauguración del Mundial de Qatar 2022, podrían ser algunos de los factores de la baja convocatoria.