Desaparece manada de perritos comunitarios

La asociación civil Casa de Lili, denunció la desaparición repentina de una manada de 12 perros comunitarios que habitaba en las inmediaciones de las casitas instaladas en la zona de Walmart Salvador Nava, un punto donde voluntarios les brindaban alimento, agua y cuidados.

Cronología del caso

De acuerdo con la organización, los canes tenían una rutina establecida: durante el día se desplazaban por los estacionamientos, patios de maniobras, la avenida Chapultepec, el parque Tangamanga y Plaza Tangamanga, y por las noches regresaban a dormir al mismo sitio, donde permanecieron por años sin generar conflictos.

El último avistamiento ocurrió el lunes 5 de febrero. Entre los animales se encontraba una perrita con una herida que no había podido ser atendida, pero que rara vez se alejaba de las casitas, lo que hace aún más inusual su ausencia. Desde el martes 6, ninguno de los 12 perros ha sido visto nuevamente.

Acciones de la autoridad

La asociación calificó como "atípica y profundamente alarmante" la desaparición total de la manada, al tratarse de animales con hábitos definidos y arraigo en la zona. Voluntarios han recorrido a distintas horas estacionamientos, calles cercanas y áreas comerciales, sin obtener rastro alguno.

Ante esta situación, Casa de Lili, solicitó por escrito a Walmart, Sam´s Club y McDonald´s la revisión de cámaras de seguridad cercanas para esclarecer qué pudo haber ocurrido. También acudieron a Bienestar Animal Municipal, donde les confirmaron que no existen reportes, quejas o intervenciones oficiales relacionadas con estos perros. Personal de la dependencia incluso realizó recorridos de búsqueda sin éxito.