Desatienden municipios los incendios forestales

Los ayuntamientos de San Luis Potosí, responsables de actuar como primeros respondientes ante incendios forestales, están incumpliendo esa función, lo que retrasa la contención del fuego y traslada la carga de atención a pobladores y brigadistas. Autoridades estatales señalaron que, en algunos casos, los municipios ignoran reportes ciudadanos o se deslindan de la atención de estos siniestros.

Mesa de trabajo en el Congreso sobre manejo de incendios

Durante una mesa de trabajo en el Congreso del Estado sobre la iniciativa de Ley de Manejo de Fuego en Ecosistemas Forestales, se expusieron casos en los que, tras reportar incendios, autoridades municipales se desentendieron del problema e incluso cuestionaron a quienes alertaban sobre el riesgo. Se indicó que esta situación no es aislada y que existen municipios sin capacidad operativa o sin disposición para atender emergencias de este tipo.

Impacto en la comunidad y respuesta local

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La falta de respuesta institucional ha obligado a que habitantes y brigadas locales enfrenten los incendios sin respaldo inmediato, pese a ser quienes conocen el terreno, accesos y zonas de riesgo. También se advirtió que algunos siniestros registrados en años recientes han alcanzado una magnitud mayor a la percibida públicamente y pueden presentar un comportamiento más agresivo en ciertas regiones.

El señalamiento ocurre en un contexto donde los municipios son considerados la primera línea de respuesta ante este tipo de emergencias.