Descarta delegado que "Visitando Corazones" se empalme con "Salud Casa por Casa"

Morales López sostuvo que todas las medidas en favor de la población potosina son bienvenidas

Por Rubén Pacheco

Octubre 10, 2025 03:11 p.m.
A
Guillermo Morales López / Foto: Pulso

Guillermo Morales López / Foto: Pulso

El programa federal "Salud Casa por Casa" no se empalma con el esquema gubernamental estatal "Visitando Corazones", valoró Guillermo Morales López, delegado de los Programas Integrales del Bienestar.

El pasado 1 de octubre a través del programa "Visitando Corazones", los Servicios de Salud de San Luis Potosí, realizarán visitas directas en hogares de la capital potosina, donde participarán 100 profesionales en enfermería.

Morales López sostuvo que todas las medidas que abonen a la salud de la población potosina son bienvenidas, por ello, entre más cobertura de programas existan, mejorará la universalidad del acceso a ese derecho.

Dijo que, si bien cada sistema de atención tiene objetivos específicos de atención, desde la Secretaría del Bienestar se aclarará cualquier duda que pueda generarse cuando el personal acuda a las casas.

Descarta delegado que Visitando Corazones se empalme con "Salud Casa por Casa"
