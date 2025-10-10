Descarta delegado que "Visitando Corazones" se empalme con "Salud Casa por Casa"
Morales López sostuvo que todas las medidas en favor de la población potosina son bienvenidas
El programa federal "Salud Casa por Casa" no se empalma con el esquema gubernamental estatal "Visitando Corazones", valoró Guillermo Morales López, delegado de los Programas Integrales del Bienestar.
El pasado 1 de octubre a través del programa "Visitando Corazones", los Servicios de Salud de San Luis Potosí, realizarán visitas directas en hogares de la capital potosina, donde participarán 100 profesionales en enfermería.
Morales López sostuvo que todas las medidas que abonen a la salud de la población potosina son bienvenidas, por ello, entre más cobertura de programas existan, mejorará la universalidad del acceso a ese derecho.
Dijo que, si bien cada sistema de atención tiene objetivos específicos de atención, desde la Secretaría del Bienestar se aclarará cualquier duda que pueda generarse cuando el personal acuda a las casas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Descarta delegado que "Visitando Corazones" se empalme con "Salud Casa por Casa"
Rubén Pacheco
Morales López sostuvo que todas las medidas en favor de la población potosina son bienvenidas
Pareja igualitaria registra a bebé por primera vez en Soledad
Flor Martínez
El Registro Civil destacó que el municipio respeta y garantiza los derechos de todos
Avanza plan de modernización de parquímetros: EGC
Rolando Morales
El alcalde explicó la necesidad de actualizar el obsoleto sistema actual