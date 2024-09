Niega Galindo hostigamiento a deudores de Predial

El alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos negó que en el municipio de la capital se amenace u hostigue a deudores del Impuesto Predial para que cumplan con su obligación de pago.

Además, agregó que con todos, se siguen los procedimientos de cobro que permiten los ordenamientos vigentes. "No es cierto. Es un punto de vista editorial de alguien. Yo lo respeto, pero no es cierto. Hay una mecánica que tiene muchos años haciéndose. Son citatorios para que (los morosos) paguen. Eso es todo; no tiene mayor connotación. Yo no veo a la gente molesta, sino que, al contrario, está cumpliendo muy bien sus obligaciones municipales", señaló.

Puso como ejemplo que hay una gran recaudación con base en ofrecer facilidades, descuentos y/o convenios, lo que permitirá a su gobierno cerrar el presente año con una recaudación total de entre cuatro mil 600 y cuatro mil 800 millones de pesos.

"Actualmente, la población entiende que hay que pagar impuestos para que haya obra pública. Antes, la historia triste era que pagabas impuestos y no había obra. Tan sólo en obras de infraestructura urbana, realizamos más de 174 en este trienio", apuntó.

Citó el caso de Industrial Minera México (IMMSA) que lleva "un par de años que no paga el predial" y dijo que a esta empresa se le hacen los requerimientos de ley "igualito que a otros grandes deudores".

Antes de esta declaración, la organización Ciudadanos Observando aseguró que ha recibido "múltiples denuncias" de contribuyentes que señalan haber recibido "amenazas de cobranza agresiva y hasta de embargos" por parte del Ayuntamiento en busca de que paguen sus adeudos del impuesto predial.