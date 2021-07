Descarta Sectur exigir certificado de vacunación a turistas

Luego de que algunos destinos turísticos del país han comenzado a solicitar Certificado de Vacunación a los turistas para poder ingresar, el titular de la Secretaría de Turismo de San Luis Potosí descartó que esta medida sea adoptada por el estado potosino.

Aunque reconoció que ciudades como Mazatlán ya están haciendo efectivo el que se presente el certificado de vacunación debido al alto número de contagios de Covid-19, explicó que el estado tiene condiciones particulares muy distintas, por lo que sería apresurado tomar una determinación de este tipo.

"Cada estado tiene condiciones muy particulares, aquí necesitamos analizar ver si se requiere, habría que hacer un estudio a conciencia pero por lo pronto nos mantenemos con las medidas sanitarias como los filtros", añadió.

No obstante, aseguró que se trabaja de forma permanente con los prestadores de servicios turísticos en que no se baje la guardia en el cumplimiento de medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, aplicación de gel, toma de temperatura y sana distancia.

Finalmente, confío en que el alza en la curva de Covid no afecte el arribo de visitantes del estado, pues se tiene la expectativa de una ocupación entre un 35 y 40 por ciento de visitantes.