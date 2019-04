Descartan represalias por trabajo infantil

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Manuel Lozano Nieto, descartó que el sector agrícola pueda recibir represalias económicas a raíz del reporte de trabajo forzado infantil en la cosecha de tomate y chile, a la par señaló que de momento no se tiene registrada ninguna queja por explotación de menores y aseguró que la información que surgió recientemente fue equivocada.

"La información que se dio a conocer recientemente no fue puntual, hubo una confusión y hacían referencia a una queja que hubo en el año 2017 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una queja que fue debidamente atendida por el Gobierno del Estado y la Secretaría del Trabajo y tuvo que ver con que se encontraron condiciones no aptas para el trabajo en un centro de producción agrícola pero no se encontraron menores, en ningún momento la queja tuvo que ver por esto", señaló.

El funcionario estatal descartó que de momento exista el riesgo de que algún campo agrícola en San Luis Potosí pueda sufrir algún tipo de repercusión por la supuesta contratación de menores.

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, señaló que acaban de terminar un diagnóstico solicitado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el que se involucra a autoridades municipales, para detectar los centros de producción agrícola que año tras año van cambiando a fin de estar pendiente de cualquier circunstancia.