Desconoce alcalde deuda de Interapas

Enrique Francisco Galindo Ceballos, presidente municipal capitalino y presidente de la Junta de Gobierno del Interapas, aseguró desconocer el adeudo millonario que tiene tal organismo operador (Interapas) con la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado (Sefin).

Este martes, la Sefin informó que desde 2018 el Interapas mantiene un adeudo con el Gobierno estatal de poco más de 200.5 millones de pesos en materia de saneamiento por parte de la Planta Tenorio

En entrevista, atajó que hasta que exista un pronunciamiento oficial por parte de la dependencia estatal, fijará una postura, “pero al día de hoy yo no la tengo”, aseguró.

El alcalde capitalino y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseveró conocer todos los números financieros del organismo intermunicipal, pero de dicho adeudo no tiene conocimiento.

“No lo he visto publicado, yo lo digo con mucho respeto, en cuanto lo conozca, con mucho gusto fijo una postura. No lo he visto en medios y no ha llegado oficialmente nada. Con mucho gusto cuando lo tenga para saber cuál es el contenido de esa información”, remató.