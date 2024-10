Sedesore, nueva titular, denuncia irregularidades en programas sociales

Se han detectado diversos irregularidades operativas en la entrega de programas sociales, informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) del Gobierno del Estado.

Refirió que una de las observaciones consistió en que adultos mayores beneficiados no acudían por su beneficio, pero en su lugar asistían sus hijos en representación, quienes posteriormente no les entregaban el apoyo.

Al certificar dicha situación, enfatizó que confirmaron que las persona declararon que no es que no pudieran, sino que no podían salir del domicilio.

"Sí buscamos esta parte de conocer realmente al beneficiario. Había gente que llegaba con certificados de que no podían asistir, y pues eran foquitos rojos que a nosotros mos llamaban la atención", concluyó.