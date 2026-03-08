Desecha SCJN controversia de concejales de V. de Pozos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional promovida por concejales del municipio de Villa de Pozos contra el Congreso del Estado de San Luis Potosí, al determinar que quienes presentaron el recurso no tenían facultades legales para representar al Ayuntamiento.

Controversia legal y representación municipal

La demanda fue promovida por Gaspar Méndez Ramírez y Dante Alan Carreón Sandoval, quienes se identificaron como concejales propietarios del Concejo Municipal. En el recurso impugnaron la decisión del Congreso local de aceptar la renuncia de la entonces presidenta concejal, Teresa Rivera Acevedo, así como el nombramiento de su sustituta, la diputada con licencia Patricia Aradillas Aradillas.

Procedimiento legislativo y conflictos en Villa de Pozos

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También cuestionaron la destitución de las y los 14 concejales —regidores y síndicos, propietarios y suplentes— al considerar que el procedimiento realizado por el Poder Legislativo estatal se llevó a cabo sin garantizar el derecho de defensa del gobierno municipal, en medio de conflictos sociales y políticos que atraviesa el recién municipio creado de Villa de Pozos.