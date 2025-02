Desecha TEESLP impugnación de Galindo contra expulsión del PRI

El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) falló en contra de la impugnación de Enrique Galindo Ceballos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por considerar infundadas sus inconformidades, tras su expulsión del partido.

Galindo Ceballos impugnó el procedimiento sancionador en su contra, dictado por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, por no haber sido notificado en persona de dicho procedimiento, alegando una violación a sus derecho de tutela jurisdiccional efectiva, consistente en la violación de sus garantías de audiencia y debido proceso.

La ponencia del secretario en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar, señaló que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, sí atendió las formalidades esenciales que se deben cumplir para garantizar el derecho de audiencia dentro del procedimiento especial sancionador, ya que el ciudadano Enrique Galindo Ceballos fue notificado válidamente y tuvo la oportunidad de ejercer su defensa, aunque decidió no comparecer.

Por este motivo, de acuerdo al TEESLP, Galindo Ceballos no fue afectado en la esfera jurídica de sus derechos humanos, por lo que se consideraron infundados sus agravios, expuestos en el expediente TEESLP/JDC/128/2024.