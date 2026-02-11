logo pulso
Desechan iniciativa a favor de estudiantes menstruantes

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Desechan iniciativa a favor de estudiantes menstruantes

El Congreso del Estado, discutió una iniciativa para que estudiantes menstruantes puedan justificar inasistencias por dismenorrea incapacitante sin enfrentar sanciones académicas; sin embargo, con votos en contra del PVEM, PT y uno del PRI se rechazó que el proyecto fuera turnado a la Comisión de Igualdad de Género.

La propuesta fue presentada por la diputada Jessica Gabriela López Torres, acompañada por Gabriela Silva Torres y Andrea Rodríguez López, representantes de la organización Para Chicas A.C., y plantea reformas a la Ley de Educación y a la Ley de Salud del Estado para reconocer la menstruación como parte de la educación sexual integral y permitir que, con acreditación médica especializada, las personas estudiantes puedan ausentarse por motivos de salud menstrual sin afectaciones en su evaluación o permanencia escolar.

Durante la exposición en tribuna se señaló que esta condición puede implicar dolor abdominal intenso, cólicos severos, fatiga, náuseas, cefáleas y alteraciones emocionales que dificultan o impiden la asistencia a clases. Como sustento, se citó el estudio "Prevalencia de dismenorrea en estudiantes universitarias mexicanas y su impacto en el rendimiento académico", que indica que el 78.9 por ciento de las universitarias en México padece dismenorrea y que el 37 por ciento ha faltado a clases al menos una vez por este motivo.

La diputada señaló que la propuesta no busca "medicalizar" la educación, sino armonizar el derecho a la educación con el derecho a la salud bajo principios de dignidad humana, igualdad sustantiva y no discriminación, en concordancia con los artículos primero y tercero de la Constitución.

Asimismo, señaló que esta propuesta se alinea con avances registrados en entidades como Colima, Ciudad de México, Hidalgo y Nuevo León, donde ya se han reconocido permisos y ajustes razonables relacionados con la dismenorrea incapacitante en ámbitos laborales y educativos. 

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Educación y de Salud. No obstante, cuando la diputada promovente solicitó que también fuera enviada a la Comisión de Igualdad de Género, la petición fue rechazada con 10 votos en contra de legisladores del PVEM, PT y de la diputada priista Sara Rocha Medina, pese a que se argumentó que el tema requería perspectiva 

de género.

