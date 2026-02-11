Desechan iniciativa a favor de estudiantes menstruantes

El Congreso del Estado, discutió una iniciativa para que estudiantes menstruantes puedan justificar inasistencias por dismenorrea incapacitante sin enfrentar sanciones académicas; sin embargo, con votos en contra del PVEM, PT y uno del PRI se rechazó que el proyecto fuera turnado a la Comisión de Igualdad de Género.

La propuesta fue presentada por la diputada Jessica Gabriela López Torres, acompañada por Gabriela Silva Torres y Andrea Rodríguez López, representantes de la organización Para Chicas A.C., y plantea reformas a la Ley de Educación y a la Ley de Salud del Estado para reconocer la menstruación como parte de la educación sexual integral y permitir que, con acreditación médica especializada, las personas estudiantes puedan ausentarse por motivos de salud menstrual sin afectaciones en su evaluación o permanencia escolar.

Durante la exposición en tribuna se señaló que esta condición puede implicar dolor abdominal intenso, cólicos severos, fatiga, náuseas, cefáleas y alteraciones emocionales que dificultan o impiden la asistencia a clases. Como sustento, se citó el estudio "Prevalencia de dismenorrea en estudiantes universitarias mexicanas y su impacto en el rendimiento académico", que indica que el 78.9 por ciento de las universitarias en México padece dismenorrea y que el 37 por ciento ha faltado a clases al menos una vez por este motivo.

La diputada señaló que la propuesta no busca "medicalizar" la educación, sino armonizar el derecho a la educación con el derecho a la salud bajo principios de dignidad humana, igualdad sustantiva y no discriminación, en concordancia con los artículos primero y tercero de la Constitución.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, señaló que esta propuesta se alinea con avances registrados en entidades como Colima, Ciudad de México, Hidalgo y Nuevo León, donde ya se han reconocido permisos y ajustes razonables relacionados con la dismenorrea incapacitante en ámbitos laborales y educativos.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Educación y de Salud. No obstante, cuando la diputada promovente solicitó que también fuera enviada a la Comisión de Igualdad de Género, la petición fue rechazada con 10 votos en contra de legisladores del PVEM, PT y de la diputada priista Sara Rocha Medina, pese a que se argumentó que el tema requería perspectiva

de género.