logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Fotogalería

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Desechan juicio político vs. titular de la CEDH

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Desechan juicio político vs. titular de la CEDH

El juicio político promovido contra la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno, fue desechado por el Congreso del Estado, tras su análisis en una sesión privada de comisiones.

La diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, informó que el expediente fue cerrado por falta de sustento jurídico. "En el aspecto jurídico que analizamos no hay elementos para llevar a cabo un juicio político", sostuvo.

La legisladora negó que la decisión tenga un trasfondo político y aseguró que, durante la revisión, no se detectaron irregularidades en el desempeño del organismo. "No, no está haciendo su trabajo incorrectamente", afirmó al ser cuestionada sobre la actuación de la CEDH.

Agregó que, durante el análisis del caso también se expusieron señalamientos sobre presuntas agresiones de un particular hacia la titular del organismo. "Se ha ensañado mucho en contra de la presidenta de Derechos Humanos, con groserías; incluso ha llegado a pegarle o aventarla... pero más que nada fue la parte legal la que analizamos, y no había ningún 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


sustento", declaró Vázquez Hernández, al insistir en que la resolución se basó exclusivamente en criterios jurídicos.

Con ello, el Congreso del Estado cerró el caso al considerar improcedente el recurso, bajo el argumento de que no existían elementos suficientes para iniciar un proceso de juicio político.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Clausuran "La casa de Oscar Burgos" tras operativo en centros nocturnos
    Clausuran "La casa de Oscar Burgos" tras operativo en centros nocturnos

    Clausuran "La casa de Oscar Burgos" tras operativo en centros nocturnos

    SLP

    Redacción

    Ocho establecimientos fueron inspeccionados; detectan faltas graves en seguridad y operación

    Manuel Velasco pide apoyar candidatura de Ruth González
    Manuel Velasco pide apoyar candidatura de Ruth González

    Manuel Velasco pide apoyar candidatura de Ruth González

    SLP

    El Universal

    El coordinador del PVEM en el Senado, destaca la importancia de la reciprocidad en alianzas electorales.

    Ayuntamiento asegura transparencia en subasta de terrenos
    Ayuntamiento asegura transparencia en subasta de terrenos

    Ayuntamiento asegura transparencia en subasta de terrenos

    SLP

    Pulso Online

    La comisión especial garantiza que la subasta se realice conforme a la normatividad y con claridad, asegura secretario general

    Foto del día | Niñez en pausa, autos en marcha
    Foto del día | Niñez en pausa, autos en marcha

    Foto del día | Niñez en pausa, autos en marcha

    SLP

    Citlally Montaño

    Menor trabaja en crucero y se expone al tráfico