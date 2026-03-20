Desechan juicio político vs. titular de la CEDH

El juicio político promovido contra la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno, fue desechado por el Congreso del Estado, tras su análisis en una sesión privada de comisiones.

La diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, informó que el expediente fue cerrado por falta de sustento jurídico. "En el aspecto jurídico que analizamos no hay elementos para llevar a cabo un juicio político", sostuvo.

La legisladora negó que la decisión tenga un trasfondo político y aseguró que, durante la revisión, no se detectaron irregularidades en el desempeño del organismo. "No, no está haciendo su trabajo incorrectamente", afirmó al ser cuestionada sobre la actuación de la CEDH.

Agregó que, durante el análisis del caso también se expusieron señalamientos sobre presuntas agresiones de un particular hacia la titular del organismo. "Se ha ensañado mucho en contra de la presidenta de Derechos Humanos, con groserías; incluso ha llegado a pegarle o aventarla... pero más que nada fue la parte legal la que analizamos, y no había ningún

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sustento", declaró Vázquez Hernández, al insistir en que la resolución se basó exclusivamente en criterios jurídicos.

Con ello, el Congreso del Estado cerró el caso al considerar improcedente el recurso, bajo el argumento de que no existían elementos suficientes para iniciar un proceso de juicio político.