Desechan solicitudes de juicios contra cinco ayuntamientos

El Pleno del Congreso del Estado desechó la solicitud de cinco juicios administrativos en contra de los ayuntamientos de Ébano, San Ciro de Acosta, Villa de Zaragoza, Villa de la Paz y Charcas al no encontrar materia o elementos suficientes para instaurar un procedimiento en contra de las autoridades municipales.

Así lo informó el presidente de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura, diputado Martín Juárez Córdova, quien explicó que por el momento se encuentran bajo revisión y análisis, alrededor de 71 solicitudes de juicios políticos y más de 200 de juicios administrativos correspondientes a los 58 Ayuntamientos de San Luis Potosí.

El legislador dejó en claro que el haber desechado las cinco solicitudes de juicio administrativo que fueron sometidas al pleno del Congreso del Estado, no significa que los demandantes estén limitados para que sus procedimientos legales continúen en otras instancias.

La mayoría de las solicitudes de juicio administrativo corresponde a procedimientos que van en contra de presidentes municipales, tesoreros o síndicos.

Señaló que "esta decisión de los diputados locales, no impacta de manera negativa a los procedimientos que pueda realizar el demandante, porque los procedimientos de laudos siguen".

El diputado Martín Juárez consideró que por un lado existen casos donde se realizan los pagos parciales y no amerita la parte del juicio administrativo. Sin embargo, hay que darle seguimiento, porque en varias de las solicitudes de juicio los demandantes, no escogieron el camino jurídico adecuado y por lo tanto, al momento de analizarlos, no se encuentran los elementos o la materia para instaurarlos.

Juarez Córdova explicó que hay juicios administrativos que datan del 2012, "el juicio más antiguo data de la Legislatura LX, tenemos 71 juicios que se irán valorando, porque estamos tratando de los anteriores y actuales, y en esta dinámica es como estamos haciendo el trabajo".