Desestima defensa testigo vs. Lutzow

Con un solo testigo continuó ayer el juicio oral contra el exsecretario estatal de Salud, Miguel Ángel Lutzow, no se aportaron pruebas de cargo en su contra por el presunto fraude de 32 millones de pesos por una compra inexistente de insecticidas.

Según la defensa, el testimonio de Jorge N., presentado como apoderado legal de la empresa, no ayudó a construir una prueba sólida que relacione al imputado con el supuesto delito.

En el testimonio, aparecieron algunos indicios de que parte de la historia pudiera ser falsa, y que si no existió para el funcionario tampoco lo es para las demás personas.

El juez todavía debe escuchar otros siete testigos y las audiencias continuarán en fechas posteriores a la ceremonia del Grito de Independencia.

En el desahogo de pruebas, la defensa acreditó que el representante legal de la empresa no contó dinero, no sacó dinero y no tiene facultades para sacar dinero, y en todo caso, que quién le dio dinero fue el contador de la empresa.

La defensa cuestionó al testigo del Ministerio Público en el sentido de si le tenía miedo a la fiscalía y guardó silencio como 15 segundos, también se le cuestionó si tenía miedo a la doctora Mónica Rangel y también guardó silencio 15 segundos, y se negó a contestar otras preguntas según él porque se autoincriminaría.

Luego se le cuestionó del antecedente de la entrevista del año 2022 en la que apareció como imputado en el caso de Mónica Rangel, y resulta que no se acordaba, pero sí de 2020, el año de los supuestos hechos consumados de la investigación en proceso que se encuentra en juicio oral.

Sin demostrar alguna relación con evidencia, el testigo solo aseguró que tuvo contacto con el imputado, pero no construyó una historia ni presentó evidencias.