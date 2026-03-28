logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AUTORIDADES RECORREN EL PROYECTO MÉDICA ORLI

Fotogalería

AUTORIDADES RECORREN EL PROYECTO MÉDICA ORLI

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Desestima la CEA reporte de contaminación de pozos

Monitoreo es permanente, la gente no debe alarmarse: Martínez S.

Por Rubén Pacheco

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
A
Desestima la CEA reporte de contaminación de pozos

Luego que el Grupo Universitario del Agua (GUA) de la UASLP presentó un reporte sobre la contaminación de pozos en la Zona Metropolitana, Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), consideró que la población no debe alarmarse, pues el monitoreo permanente vigila la calidad del agua.

Con ello, el funcionario estatal se sumó al mismo sentido de la postura institucional del alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos, quien demeritó el estudio, al considerar que la información data del 2007.

Martínez Sánchez defendió que existen parámetros y estándares de las Normas Oficiales Mexicanas como la NOM-127-SSA1-2021, establecida para regulación de agua para consumo humano, cuya disposición es acatada por las autoridades.

Argumentó que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) se encarga de monitorear la calidad del líquido, a través de toma de muestras analizadas en estudios de laboratorio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"El agua de los acuíferos sí viene arrojando minerales, y en esa parte hay que estar alertas, hay que tomar las precauciones y hay que tomar los debidos controles y monitoreo, pero con laboratorios para que no haya juez y parte", planteó el director. 

Dijo Martínez Sánchez que, en caso de detectar alguna inconsistencia, el organismo regulatorio emite alertas a la CEA, a los ayuntamientos y a los organismos operadores, en aras de prevenir cualquier afectación en la población, lo cual no ha sucedido.

"Químicamente el agua es incolora, inodora e insabora (sic), pero la realidad, es que en cualquier lugar de México donde tú saques agua tiene un sabor, porque todos los lugares tienen minerales y sales; eso medio mundo lo sabe", concluyó el funcionario estatal.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Torneo de robótica en SLP
    Torneo de robótica en SLP

    Torneo de robótica en SLP

    SLP

    Redacción

    Copocyt organiza competencia en la UPSLP

    Policía capitalina activa operativo por Semana Santa y festival
    Policía capitalina activa operativo por Semana Santa y festival

    Policía capitalina activa operativo por Semana Santa y festival

    SLP

    Redacción

    Habrá cierres por festival y Semana Santa

    Segura insiste: no excluir a Ruth de encuestas rumbo a 2027
    Segura insiste: no excluir a Ruth de encuestas rumbo a 2027

    Segura insiste: no excluir a Ruth de encuestas rumbo a 2027

    SLP

    Redacción

    Pide que todos los perfiles participen

    Retiran 450 kilos de basura en drenaje del Mercado Hidalgo
    Retiran 450 kilos de basura en drenaje del Mercado Hidalgo

    Retiran 450 kilos de basura en drenaje del Mercado Hidalgo

    SLP

    Redacción

    Desazolve busca evitar encharcamientos