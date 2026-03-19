Designa "Alito" a Defensores de México en San Luis Potosí

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, designó a Sara Rocha, Frinné Azuara y al alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, como "Defensores de México" en San Luis Potosí, una figura que forma parte de la estrategia política del partido rumbo a los comicios de 2027.

Durante un posicionamiento del Comité Ejecutivo Nacional, Moreno convocó a la militancia y a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, que busca fortalecer la presencia territorial del PRI, escuchar demandas sociales y construir una agenda

política de cara al siguiente proceso electoral.

En ese contexto, el dirigente priista destacó el perfil de Galindo Ceballos, a quien calificó como un actor clave para la consolidación de la coalición PRI-PAN-PRD en la entidad.

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Señaló que el edil capitalino cuenta con capacidad para construir acuerdos, gobernar en coalición y dar resultados, por lo que lo consideró como el mejor perfil para representar a la oposición en San Luis Potosí en el futuro inmediato.

Moreno también reconoció a Sara Rocha, dirigente estatal del partido, a quien describió como una legisladora sólida que ha fortalecido al priismo potosino. En el mismo sentido, incluyó a Frinné Azuara dentro de los perfiles encargados de impulsar esta estrategia en el estado.

El líder nacional del PRI reiteró que su partido apuesta por la construcción de alianzas amplias no sólo con fines electorales, sino con una visión de país, al insistir en que la suma de fuerzas ha demostrado ser efectiva.

La designación de estos "Defensores de México" se dio en una rueda de prensa en la sede nacional del partido.