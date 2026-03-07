Desmiente SSPC el altercado en la Becene

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, desmintió que se haya suscitado un supuesto apuñalamiento entre alumnos al interior de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (Becene). Además de precisar que no se realizaron detenciones.

Expuso que la Guardia Civil Estatal (GCE) atendió un reporte relacionado con un altercado entre estudiantes, registrado en la casa de estudios normalista, a donde acudieron elementos de la Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género para verificar la situación.

Confirmó que el incidente fue atendido mediante los protocolos internos de la institución educativa, y descartó agresiones entre alumnos.

Todo derivó de un conflicto previo ocurrido al exterior del plantel, según informaron directivos de la Becene.

Por tal motivo, las madres y los padres de las familias involucradas decidieron canalizar el conflicto ante la Fiscalía General del Estado (FGE) donde interpusieron denuncias, en aras de deslindar responsabilidades.

A diferencia de la SSPC, la Becene no ahondó sobre lo ocurrido y se limitó a indicar que se aplicaron los protocolos frente a este tipo de situaciones, es decir, mantener comunicación con estudiantes y docentes.