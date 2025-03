Despedidos, cuatro "aviadores" de varias dependencias: Noé Lara

En las últimas dos semanas se despidió a cuatro trabajadores que fungían como "aviadores" en diferentes dependencias de la administración estatal, es decir, cobraban sin acudir a trabajar, informó Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

Precisó que los los trabajadores de alto nivel laboraban en las Secretarías de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) y de Finanzas (Sefin), así como en el Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga I y II.

Refirió que tales burócratas gozaban de una licencia sindical misma que no les fue renovada, porque no les comunicaron una toma de nota. "No le íbamos a pagar a alguien por no ir a trabajar, y desde luego que quien acumula más de tres faltas, pues se hace acreedor al cese".

Reconoció que los empleados cesados harán valer su inconformidad ante las autoridades y tribunales laborales, cuya autoridad jurisdiccional ratificará o revocará la decisión del Gobierno del Estado.