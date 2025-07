Despiden a periodista de Imagen TV por conducta arrogante en Polanco

Claudia Mollinedo, presentadora y excolaboradora del noticiero nocturno de Imagen Televisión, conducido por Ciro Gómez Leyva, fue tendencia en redes sociales, luego de publicar un video donde denunció haber sido desalojada de un restaurante de Polanco tras la hora de cierre.

La grabación desató críticas por el tono del mensaje y su interacción con el personal del lugar.

El rostro de Claudia Mollinedo era habitual en la televisión mexicana, principalmente por su trabajo como conductora en Imagen Televisión. Sin embargo, su carrera dio un giro inesperado tras protagonizar un incidente que se volvió viral: denunció en redes sociales que fue retirada junto a sus acompañantes del restaurante "Bagatelle", en Polanco, luego de haber permanecido en el lugar después del horario de cierre.

La periodista documentó el hecho en un video donde expresó su molestia al haber sido "escoltada" fuera del local, a pesar —según dijo— de haber pagado una cuenta de 25 mil pesos. El contenido fue compartido en su cuenta de Instagram y rápidamente generó reacciones adversas.

La manera en que se dirigió al personal del establecimiento fue calificada por muchos usuarios como arrogante, y la situación escaló hasta convertirse en una controversia pública. Esto derivó no solo en una disculpa pública por parte de Mollinedo, sino también en su despido de Imagen Televisión y el fin de su colaboración con el diario digital "El Independiente".

Despido de Claudia Mollinedo tras escándalo en restaurante Bagatelle



Nacida en Tabasco,cuenta con una formación artística y comunicacional diversa. Comenzó sus estudios en artes y actuación, graduándose del Centro de Formación Actoral de TV Azteca (Cefat) en 2014. Participó en proyectos teatrales como asistente de dirección, y más adelante decidió inclinarse por el periodismo.Estudió comunicación en la Universidad Anáhuac, y con el tiempo se integró a medios como Radio Fórmula, donde participó en espacios de análisis político. Fue parte del equipo de Imagen Televisión como conductora de noticias, colaborando junto a Ciro Gómez Leyva, y destacándose en temas de derechos humanos y asuntos sociales.Además, se desempeñó como columnista en "El Independiente", y fue conferencista en espacios dedicados a temas de género y participación ciudadana. Su presencia en redes sociales también fue notable: acumulaba más de 60 mil seguidores en X (antes Twitter) y más de 130 mil en Instagram.Claudia reaccionó publicando otro video, esta vez con un tono más conciliador, en el que reconoció que su actitud no fue la adecuada. "Me excedí en mi forma de expresarme y entiendo que el video generó una percepción que no corresponde a quien soy", declaró.También aprovechó para pedir disculpas a su audiencia y al personal del restaurante, asegurando que nunca fue su intención generar odio o desprestigiar a los trabajadores del lugar. "Me duele haber decepcionado a quienes han confiado en mí a lo largo de los años", dijo.