Destaca San Luis por baja en delitos de alto impacto

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros meses de 2026 San Luis Potosí, ha mantenido la tendencia a la baja en la comisión de homicidios dolosos y feminicidios, como resultado de la estrategia integral de seguridad implementada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para pacificar las cuatro regiones del estado.

Lo anterior lo afirmó el secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien destacó que durante el mes de febrero el estado registró únicamente tres homicidios dolosos, una cifra excepcional que coloca a la entidad potosina como la tercera con menor incidencia a nivel nacional, lo que demuestra que la coordinación entre los tres niveles de gobierno está dando buenos resultados.

Torres Sánchez, subrayó que los indicadores de violencia de género también posicionan a San Luis Potosí por debajo de la media nacional, pues en enero, con un feminicidio registrado, la entidad logró ubicarse en el lugar 21 nacional y en el puesto 14 en cuanto a tasa de incidencia por cada 100 mil mujeres.

En el rubro de mujeres víctimas de homicidio doloso, la entidad ocupó el lugar 19 en el país, con un registro de dos víctimas y una tasa de 0.13 casos por cada 100 mil mujeres.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, el secretario General de Gobierno, reiteró que estos buenos resultados en homicidios dolosos y culposos contra mujeres validan la efectividad de las políticas públicas de la actual administración y enfatizó que se continuará fortaleciendo la presencia policial y la inteligencia operativa conforme a las instrucciones del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para garantizar la tranquilidad y el bienestar de las familias potosinas de toda la entidad.