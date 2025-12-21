Destacan las campañas decembrinas de donación

Durante la temporada decembrina, la solidaridad ciudadana suele traducirse en campañas de donación dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas, quienes se encuentran privadas de la libertad.

En este contexto, la organización civil Perteneces A.C. desarrolla una iniciativa enfocada en la entrega de artículos de primera necesidad a mujeres recluidas en distintos Centros de Reinserción Social del estado, como los ubicados en Xolol, Tancanhuitz y el área femenil del penal de La Pila.

La campaña cuenta con la participación de la empresaria potosina Marvely Costanzo Rangel, quien informó que se sumó al proyecto en coordinación con José Mario de la Garza, abogado de la organización. De acuerdo con lo señalado, la iniciativa no se limita al periodo decembrino, ya que permanecerá abierta durante todo el año con el objetivo de mantener un apoyo constante para las mujeres internas.

Como parte de la logística, Costanzo Rangel explicó que puede acudir directamente a los domicilios de las personas interesadas en realizar donaciones, con la finalidad de recolectar los artículos y canalizarlos a Perteneces A.C., que será la encargada de hacerlos llegar a los centros penitenciarios correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los insumos solicitados se encuentran toallas sanitarias, tampones, jabón, crema corporal, pasta y cepillos de dientes, shampoo, acondicionador y pañales, estos últimos debido a que algunas mujeres privadas de su libertad son madres de bebés y enfrentan necesidades específicas relacionadas con su maternidad dentro de los centros de reclusión.

De manera paralela, la organización informó que recientemente personal de Perteneces A.C. acudió a la Dirección del Centro de Internamiento para Adolescentes, donde realizaron una posada con jóvenes privados de su libertad. Durante la visita se generaron espacios de diálogo sobre salud mental, redes de apoyo y el derecho a la educación, además de la entrega de kits de limpieza personal, pantalones y regalos navideños, así como un refrigerio, actividades que —señalaron— buscan fortalecer la dignidad y el acompañamiento comunitario incluso en contextos de encierro.