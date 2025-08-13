Destacan trámites de divorcios en Línea de Mujeres

Trámites de divorcio y gestión de pensiones alimenticias es lo que destaca en la primera semana de atención de la Línea de las Mujeres de Villa de Pozos, informó la Instancia Municipal de la Mujer y se aclaró que, si bien no se trata de una línea de atención a emergencias, sí se brinda apoyo en la gestión de ciertos trámites para la defensa de los derechos de la mujer.

Personal de dicha línea explicó que la atención se da por llamada telefónica y vía WhatsApp, y que en la primera semana de operación ya se han atendido ocho casos referentes a trámites de divorcio y de pensiones alimenticias, principalmente, así como dudas sobre los documentos que se deben presentar.

La Línea de las Mujeres no es una línea de emergencia, sino un complemento a las labores de la Instancia Municipal de la Mujer que parte de la necesidad de hacer más eficiente el uso del tiempo de las mujeres para acceder a servicios institucionales en medio de sus actividades laborales y de cuidado de sus hijas, hijos o familiares.

Se precisó que, en general, el personal de la Instancia Municipal de Mujer está en constante capacitación por parte de instituciones como la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, el Centro de Justicia para las Mujeres, la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de Gobierno del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), los Servicios de Salud del Estado y asociaciones civiles como Otra Oportunidad A.C.

La Instancia de la Mujer de Villa de Pozos participa también, cada semana, en la Mesa de Coordinación Regional para la Construcción de la Paz y la Seguridad, lo que permite tener una vinculación interinstitucional con los tres niveles de gobierno y poder atender mejor las causas de la violencia de género contra niñas, adolescentes y mujeres.