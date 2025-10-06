Detecta Conagua mal uso de hasta 19 concesiones

Además del centro acuático Gogorrón, se tiene ubicados 19 lugares con concesión hidroagrícola que posiblemente los que detentan los permisos les dan otro uso, informó Darío Fernando González Castillo, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Refirió que la mayoría de los lugares se localizan en la Zona Industrial de San Luis Potosí capital, y antes de que concluya el 2025, lo notificará a la sede nacional de la institución.

Explicó que ya se procedió a la revisión como parte del Plan Hídrico Nacional, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero faltan concluir otros trámites de los procesos en territorio potosino.

En tanto, complementó que el tema jurídico corresponderá a oficinas centrales, donde establecerá cuáles son revisables y con posibilidad de inicio de proceso sancionador.

