Detectan daños materiales en el Cobach 17 de Pavón

El director general del Colegio de Bachilleres (Cobach) en San Luis Potosí, Ricardo Daniel Centeno Trejo, informó que durante la revisión de instalaciones al reiniciar labores administrativas se detectaron daños materiales en el plantel 17, entre ellos un panel solar con impacto de bala.

Explicó que el hallazgo se realizó antes del regreso del alumnado, ya que únicamente personal docente, de limpieza y mantenimiento se encontraba en actividades. Al revisar los paneles solares, uno de ellos presentaba claramente un orificio causado por proyectil de arma de fuego.

Centeno Trejo atribuyó este tipo de daños a prácticas que aún persisten durante festividades, cuando algunas personas disparan al aire como forma de celebración. Señaló que en este caso no hubo personas lesionadas y únicamente se registraron pérdidas materiales, las cuales serán reparadas, aunque subrayó que este tipo de acciones representan un riesgo grave para la población.

Indicó que no se trata de hechos aislados, pues cada año se registran incidentes similares relacionados con disparos al aire y uso de pirotecnia prohibida. Por ello, hizo un llamado tanto a la sociedad como a las autoridades municipales para reforzar la vigilancia y la prevención.

En el mismo contexto, el director general del Cobach pidió a los ayuntamientos asumir su responsabilidad como primeros respondientes ante situaciones que pongan en riesgo la seguridad y la salud pública, especialmente en las zonas cercanas a los planteles educativos. Señaló que el personal del Cobach no puede intervenir fuera de las instalaciones para enfrentar problemas como la venta de drogas o alcohol, ya que esa labor corresponde a las corporaciones municipales y estatales.