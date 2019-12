Detectan larvas de vector que causa paludismo

En el río "Santiago" o "Las Escobas", ubicado en la localidad de Escalerillas, cuyo cuerpo de agua procede de "El Peaje" y desemboca en la presa "San José", se identificó presencia de larvas Anopheles pseudopunctipennis, vector involucrado en la transmisión de paludismo, enfermedad "que no tenemos en el estado", revelan informes oficiales de salubridad.

Lo anterior consta en un reporte de la Subdirección de Epidemiología y la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, entregado al Juzgado que lleva uno de los amparos presentados por residentes de esa localidad por la contaminación en el cauce, debido al colapso del sistema de drenaje.

El documento reportó que, durante el 5, 6 y 7 de noviembre pasado, personal de la Coordinación de Vectores acudió al citado lugar para cumplir lo solicitado, mediante los memorándums 25656 y 25887.

Desglosó que llevó a cabo una evaluación entomológica en los márgenes del río, identificando los citados gusanos. Asimismo, muestreo de forma aleatoria a 74 viviendas de Escalerillas, donde sólo se pudo acceder a 24.9 de las mismas.

Ahondó que, de esa cifra, se ubicaron 41 larvas de Ochlerotatus epactius y cuatro de Culex quinquefasciatus, especies "sin importancia médica", pero ninguna de Aedes aegypti o Aedes albopictus, transmisoras de dengue, chikungunya y zika.

Precisó que aplicó rociado espacial con máquina termonebulizadora abarcando 51 hectáreas, es decir, en Escalerillas, Casa Blanca, colonia Revolución, Simón de la Cruz y Leyva; Maromas, Pilitas, Mesa de Conejos e Insurgentes.

"Posterior a esta visita de evaluación, se concluye que salvo Anopheles pseudopunctipennis, actualmente no existen especies de importancia médica en la localidad, no se tienen casos de paludismo en el Estado, por lo que no amerita continuar con algún programa de rociado espacial o nebulización", acotó la SSA.

Esta tarde, una comitiva de la SSA se reunió con habitantes de las colonias afectadas, en aras de tratar el problema de salud, donde se exhortó a José Raymundo Bravo Espiricueta, comisariado ejidal de Escalerillas, colaborar en las acciones preventivas y así evitar afectaciones a los pobladores.

El 22 de septiembre de 2019, la abogada Elvira Bravo Zamarrón, representante legal de los ciudadanos afectados, refirió que se han documentado 15 expedientes clínicos de niños de esa zona con afecciones diversas, generadas por dicho problema.

Rememoró que existen dos amparos colectivos presentados en marzo y junio pasado, en contra de varias dependencias como el Interapas, el Gobierno del Estado, la CEA, la Conagua, la Coepris, el Ayuntamiento capitalino y la Segam, en aras de que procedan a la remediación y otorguen una red de agua potable –según la competencia de cada una-.