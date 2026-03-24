"Detenidas, iniciativas para frenar sobreexplotación de acuíferos"

La diputada Nancy Jeanine García Martínez, presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, desestimó las dudas del alcalde Enrique Galindo Ceballos, sobre los estudios que advierten que al menos el 13 por ciento de los pozos en la zona metropolitana presenta contaminación y sostuvo que se trata de información "real", respaldada por años de investigación, frente a un problema que —advirtió— no es nuevo y sigue agravándose.

"No son análisis erróneos ni inventados", afirmó al referirse a los estudios elaborados por especialistas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el Colegio de San Luis (Colsan) y otros organismos, que desde hace años documentan la presencia de contaminantes como arsénico y flúor en el agua, pese a que en su momento se intentó frenar la discusión pública del tema.

El posicionamiento ocurre en medio de nuevas alertas del Grupo Universitario del Agua de la UASLP, que señalan que la contaminación proviene de la superficie y ya alcanza fuentes de abastecimiento. García Martínez calificó el escenario como "delicado" y reconoció que el problema ya no es de prevención: "la contaminación existe", por lo que se debe contener y reducir.

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Pese a ello, admitió que las iniciativas que ha impulsado para frenar la sobreexplotación de acuíferos, proteger zonas de recarga y sancionar a quienes contaminan permanecen detenidas en el Congreso, debido a la resistencia que generan las posibles sanciones.

Entre las medidas planteadas, insistió en detener la perforación de nuevos pozos en zonas no viables, limitar la sobreexplotación —especialmente en zonas de vega— y regular el crecimiento urbano, al advertir que ignorar la evidencia solo retrasa la atención de una crisis que ya impacta el acceso al agua.