Detenidos, policías involucrados en la muerte de bombero

Se está a la espera del Informe Policial sobre lo sucedido: fiscal

Por Rubén Pacheco

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Detenidos, policías involucrados en la muerte de bombero

Después que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó de la puesta a disposición de tres guardias civiles estatales ante el Ministerio Público por la muerte de dos personas y una más herida durante un operativo ayer por la madrugada en Matehuala, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que se está a la espera de recibir el Informe Policial Homologado (IPH) sobre lo sucedido.

Refirió que cuando se dirigía este viernes por la mañana a la Mesa de Paz y Seguridad, solo le informaron que los tres policías estatales quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente.

Matizó que todavía no tiene conocimiento de cómo sucedieron los hechos, por lo cual, dicho reporte de la Guardia Civil Estatal (GCE) permitirá establecer cuáles fueron las condiciones del incidente.

"Todavía no sé exactamente cuáles hayan sido los hechos. Ahorita que llegue a Fiscalía lo voy hacer (...) no tengo conocimiento todavía", complementó la fiscal general.

De acuerdo con portales locales y regionales del municipio altiplanense, las víctimas mortales corresponden a un bombero de nombre Jair y su pareja; el herido se trata del hermano del primero.

