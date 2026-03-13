logo pulso
Detenidos se dicen víctimas por estrategia, asegura J.J.H.

Por Redacción

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Detenidos se dicen víctimas por estrategia, asegura J.J.H.

En la detención reciente de un joven en la capital potosina, donde se denuncia que supuestamente la Guardia Civil Estatal (GCE) le habría sembrado droga, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reviró que tal afirmación forma parte de la defensa del imputado de negar el hecho.

Criticó que muchas veces se "romantizan" (sic) las aprehensiones, es decir, que quienes son arrestados por las corporaciones policiales, no son "los que deberían de estar, porque son inocentes".

Explicó que, en ese y otras detenciones, la legalidad de la misma lleva un procedimiento que comienza con la evaluación del Ministerio Público de la 

Fiscalía General del Estado (FGE), al momento de integrar la carpeta de investigación por los delitos imputados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Posteriormente, un juez de Control determina si la aprehensión se dio conforme a la ley en la primera audiencia, es decir, si es legal o ilegal, complementó.

"Tenemos un alto porcentaje de los Informes Policiales Homologados, a través de la actuación de la Guardia Civil que llevan a las personas a juicio y el Juez de Control nos dan la razón. Tenemos un alto porcentaje", destacó.

El mando policiaco declaró que dependencia estatal mantiene en desarrollo un proyecto para dotar de body cam´s a los elementos, en aras de grabar todas las actuaciones al momento de los arrestos con finalidad de generar certeza jurídica y respetar los 

derechos humanos.

