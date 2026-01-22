Detuvieron a 12 personas por sabotaje de infraestructura

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que durante el 2025 se ha logrado la detención de al menos 12 personas por sabotaje a la infraestructura urbana, principalmente en el primer cuadro de la ciudad.

El funcionario explicó que tan solo recientemente una persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado por este delito, como parte del trabajo coordinado que se mantiene con Servicios Municipales para combatir este tipo de afectaciones.

Detalló que los casos se han concentrado en zonas como el Centro Histórico, la Alameda, Carranza y calles aledañas, donde los responsables no necesariamente robaban el cableado, sino que únicamente lo cortaban, generando daños directos a la infraestructura y afectaciones en diversas vialidades.

Villa Gutiérrez señaló que las 12 personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía y se mantiene seguimiento puntual de cada caso. Asimismo, indicó que se reforzó la vigilancia, especialmente durante la madrugada, que es cuando más se presenta este tipo de sabotaje.

Finalmente, destacó que estas acciones se realizan de manera coordinada con el área de Servicios Municipales, con el objetivo de prevenir nuevos daños y proteger la infraestructura urbana de la capital.