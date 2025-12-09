Detuvieron a 96 personas el fin de semana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital registró 96 detenciones entre sábado y domingo, de las cuales 20 fueron turnadas a la Fiscalía General del Estado, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El funcionario destacó que entre los aseguramientos hubo casos relevantes relacionados con robo a comercio, un delito al que la corporación le pone especial atención debido al incremento de flujo de efectivo por la temporada decembrina. Los resultados fueron presentados en la más reciente sesión de la Mesa de Paz.

Villa Gutiérrez señaló que el fin de semana se observó un aumento progresivo de visitantes en el Centro Histórico, impulsado por las actividades y adornos navideños. De acuerdo con el Secretario, incluso después de la una de la mañana continúan llegando familias para tomarse fotografías en el árbol y las instalaciones festivas.

Para reforzar la vigilancia en esta zona, la corporación instaló un módulo de videovigilancia operativo las 24 horas frente a Palacio Municipal, desde donde se monitorean las cámaras del primer cuadro de la ciudad. A estas acciones se suma la continuidad del operativo Escudo Urbano.

Como parte de estos despliegues, la Secretaría recuperó nueve vehículos durante el fin de semana, principalmente motocicletas con reporte de robo. Además, se mantienen operativos específicos para supervisar la movilidad en motocicleta, con el objetivo de inhibir la comisión de delitos asociados a su uso.