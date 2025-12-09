logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Fotogalería

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Detuvieron a 96 personas el fin de semana

Por Rolando Morales

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Detuvieron a 96 personas el fin de semana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital registró 96 detenciones entre sábado y domingo, de las cuales 20 fueron turnadas a la Fiscalía General del Estado, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El funcionario destacó que entre los aseguramientos hubo casos relevantes relacionados con robo a comercio, un delito al que la corporación le pone especial atención debido al incremento de flujo de efectivo por la temporada decembrina. Los resultados fueron presentados en la más reciente sesión de la Mesa de Paz.

Villa Gutiérrez señaló que el fin de semana se observó un aumento progresivo de visitantes en el Centro Histórico, impulsado por las actividades y adornos navideños. De acuerdo con el Secretario, incluso después de la una de la mañana continúan llegando familias para tomarse fotografías en el árbol y las instalaciones festivas.

Para reforzar la vigilancia en esta zona, la corporación instaló un módulo de videovigilancia operativo las 24 horas frente a Palacio Municipal, desde donde se monitorean las cámaras del primer cuadro de la ciudad. A estas acciones se suma la continuidad del operativo Escudo Urbano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Como parte de estos despliegues, la Secretaría recuperó nueve vehículos durante el fin de semana, principalmente motocicletas con reporte de robo. Además, se mantienen operativos específicos para supervisar la movilidad en motocicleta, con el objetivo de inhibir la comisión de delitos asociados a su uso.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Tras accidente, piden peregrinar sin pirotecnia
    Tras accidente, piden peregrinar sin pirotecnia

    Tras accidente, piden peregrinar sin pirotecnia

    SLP

    Pulso Online

    PC llamó a no usar pirotecnia este 12 de diciembre.

    Agradecimiento de la gente, la mejor recompensa: Lunarcito
    Agradecimiento de la gente, la mejor recompensa: Lunarcito

    Agradecimiento de la gente, la mejor recompensa: Lunarcito

    SLP

    Naomi Alfaro

    Siempre hay una bolsita para apoyo a municipios, dice García Vidal
    Siempre hay una bolsita para apoyo a municipios, dice García Vidal

    "Siempre hay una 'bolsita' para apoyo a municipios", dice García Vidal

    SLP

    Rubén Pacheco

    La Secretaría de Finanzas confirmó que harán préstamos para fin de año

    Interapas urge a usuarios a aprovechar los últimos descuentos del año
    Interapas urge a usuarios a aprovechar los últimos descuentos del año

    Interapas urge a usuarios a aprovechar los últimos descuentos del año

    SLP

    Redacción

    El programa "Acaba tu deuda de una vez" ofrece reducciones del 50% al 30%