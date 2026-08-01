Deuda heredada ´nos parte la madre´: RGC

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Aunque puedan registrarse disminuciones en las participaciones asignadas por la Federación al Estado, no existirá ningún inconveniente financiero para cubrir los préstamos quirografarios de corto plazo, aseveró el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Recientemente, la Secretaría de Finanzas (Sefin), sostuvo que existe liquidez para cubrir los adeudos por 3 mil 300 millones de pesos con tres bancos en un lapso de entre cuatro y cinco meses, a partir de la programación financiera que considera las variaciones que registran las participaciones federales a lo largo del año.

El mandatario estatal dijo que, si bien el endeudamiento a corto plazo se saldará sin problemas, los créditos a largo plazo, contratados por las últimas tres administraciones, cada día aumentan por los intereses.

"Esos intereses se convierten en más de 2 mil 500 (millones de pesos) –del préstamo del gobierno marcelista-, entonces es donde nos parte la madre (sic) a todo el estado con los incentivos de las calificadoras", recriminó.

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Ricardo Gallardo Cardona rememoró que la deuda comenzó con los mil 500 millones de pesos aprobados por el Congreso del Estado, a solicitud del ex gobernador panista Marcelo de los Santos Fraga.

"Lo que sí tenemos es un tema y hay que recordárselo a todos los potosinos, es la deuda a largo plazo eran más de 5 mil millones que vienen arrastrándose desde (Fernando) Toranzo, (Juan Manuel) Carreras a principios de su sexenio que sacó otro piquito, pero la deuda se hace más grande", remató.