Deudas con burócratas de Congreso son del Ejecutivo: Guajardo

El diputado Rubén Guajardo Barrera, como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), tuvo una reunión con trabajadores del Congreso del Estado, inconformes por la falta de pago de lo correspondiente a un incremento salarial y a prestaciones. Señaló que hay posibilidad de que se resuelva la situación en esta Legislatura.

"El pendiente que tenemos nosotros con los trabajadores de base de esta administración es el incremento 2024, que si bien hay que decir, todavía no cierra el año y no se han podido dar este pago con el incremento que se negoció en su momento con el sindicato y el Ejecutivo", comentó.

Aclaró que las negociaciones con el sindicato, en este caso, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), se hacen directamente con el Poder Ejecutivo, algo que también explicó a los inconformes.

"Como esa negociación no la hacemos nosotros, yo no puedo disponer de un recurso que no me han depositado ante esta institución".

Guajardo Barrera consideró que aún puede resolverse esta situación dentro de la actual Legislatura, que concluye su período el 13 de septiembre.

"Todavía existe la posibilidad, nosotros hacemos las gestiones ante la Secretaría de Finanzas, y creo que puede haber voluntad para que esto se pueda resolver antes de que nos vayamos", comentó.