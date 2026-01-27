Devengan autónomos onerosos salarios

Los titulares y los mandos superiores de los nueve órganos autónomos que reciben recursos del presupuesto estatal, varios de los cuales aducen sufrir carencias financieras, están en la lista de funcionarios que devengan salarios de más de un millón de pesos anuales. Algunos de ellos superan las remuneraciones del gobernador del estado e incluso de la presidenta de la República, situación que es ilegal.

Una revisión a los tabuladores anexos a la Ley del Presupuesto de egresos para este año arroja 75 perfiles de funcionarios de organismos autónomos que oscilan entre el millón de pesos y poco más de dos millones y medio de pesos. Encabeza la lista la titular de la Fiscalía General del Estado, con ingresos totales de dos millones 533 mil 821 pesos.

Le siguen los integrantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). La persona titular del organismo electoral devenga dos millones 488 mil pesos, mientras que los seis consejeros restantes ganarán este 2026 dos millones 354 mil 738 pesos cada uno.

El Ceepac es uno de los órganos electorales estatales que ha sido señalado por el Instituto Nacional Electoral como uno de los de mayores penurias económicas del país.

La persona que detenta la presidencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) tiene presupuestado un ingreso anual de dos millones 174 mil pesos. Mientras que el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) dispondrá de una nómina de dos millones 063 mil pesos.

Estos cargos, además de otros tres de la FGE, tienen previstos sueldos superiores al del mandatario estatal, Ricardo Gallardo Cardona, y al de la presidenta Claudia Sheinbaum, violentando con ello normas de la Constitución federal y la local, que prohíben esta situación.

Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado tienen presupuestado un salario de dos millones 14 mil pesos, mientras que el resto de sus colegas del TEJA detentan remuneraciones por un millón 919 mil 566.85 pesos.

Para la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se marca un ingreso anual de un millón 603 mil 122 pesos.

En tanto que para la persona titular de la presidencia de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), la remuneración anual es de un millón 442 mil 913.27 pesos. Sus otros dos colegas tienen un poco menos, un millón 423 mil 306.68 pesos.

Hasta aquí, todos los cargos citados superan el salario máximo previsto para el gobernador en el presupuesto, que es de un millón 330 mil 792.68 pesos.

Por debajo de ese límite está el titular de la Secretaría General del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), con un ingreso anual de un millón 215 mil 740 pesos; y el rector de la UASLP, que tiene un salario neto de un millón 142 mil 863 pesos, aunque en su caso, no se incluyen las prestaciones en el desglose que aparece en el presupuesto.