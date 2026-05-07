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DIF de la Capital previene violencia familiar educando

El alcalde Enrique Galindo y la presidenta del DIF, Estela Arriaga ponen en marcha "Reflexión y Cambio"

Por Redacción

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
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DIF de la Capital previene violencia familiar educando

En un giro de vanguardia hacia la atención estructural de la violencia familiar, el Sistema Municipal DIF de San Luis Capital, encabezado por la presidenta Estela Arriaga Márquez, puso en marcha el curso-taller "Reflexión y Cambio", enfocado en reeducación de hombres mayores de 18 años que se encuentran en una relación, con el objetivo de transformar conductas y proteger a las familias potosinas desde el origen del problema.

Arriaga Márquez subrayó que este esfuerzo responde a una problemática que exige acciones de fondo y no solo medidas reactivas. "Hay razones de fondo para cuidar a nuestra gente de San Luis Capital, y eso implica intervenir desde el origen del problema, generando cambios reales y duraderos", afirmó.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que visibilizar la violencia no es suficiente si no se acompaña de acciones que generen cambios reales. "Se trata de modificar conductas y avanzar hacia una política pública efectiva que proteja a las familias potosinas", expresó el alcalde.

El presidente municipal explicó que el programa se integra a una política pública municipal que reconoce que la erradicación de la violencia familiar requiere atender tanto a las víctimas como a quienes la ejercen, con estrategias que inciden directamente en la conducta y la dinámica familiar.

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