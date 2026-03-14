DIF Municipal de SL, comprometido con el bienestar de familias

En la primera sesión ordinaria del Comité de Fortalecimiento Familiar del municipio de San Luis Potosí, el alcalde Enrique Galindo Ceballos y la presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez, refrendaron el compromiso del Gobierno de la Capital para respaldar a este organismo ciudadano e impulsar toda acción que fomente el bienestar de las familias potosinas.

La presidenta del DIF capitalino, Estela Arriaga Márquez, convocó a todos los integrantes del Comité a impulsar, junto con todo el Gobierno de la Capital, mejores políticas públicas y más acciones para el bienestar de las familias de este San Luis Amable.

Participó en la sesión como invitado especial el asesor de Salud Comunitaria y Familiar de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Adriano Bueno Tavares, quien afirmó estar gratamente sorprendido por los resultados excepcionales que el Municipio ha tenido a través de los programas para el bienestar familiar.

En este sentido, el representante de la OPS reconoció la atención que ofrece el Gobierno Municipal a niñas y niños con autismo, por lo que pidió compartir estas experiencias de éxito con otros gobiernos.

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Asimismo, destacó los avances del Programa Familias Fuertes, que ha beneficiado a numerosas familias con más mil 400 sesiones de asesoría y la facilitación de herramientas para la mejor convivencia familiar.

Este Comité lo integran Asociaciones Civiles, grupos empresariales, academia y las diferentes áreas y organismos del Gobierno Municipal, además de contar con el respaldo de instituciones como el Colegio de San Luis y la UASLP, tiene como objetivo impulsar políticas públicas que atiendan las necesidades de las familias, reforzar la cohesión y el bienestar, así como asegurar la gestión efectiva de los intereses y necesidades de los miembros de la familia.