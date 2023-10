Video | Difieren FUP y UASLP sobre falta de agua

La presidenta de la Federación Universitaria Potosina (FUP), Miroslava Giselle González Sánchez, comentó que ha intentado comunicarse con autoridades para buscar soluciones a la crisis de agua que atraviesa la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), sin embargo, no ha obtenido respuestas. También informó que la Zona Oriente no ha sido la única afectada.

"He tratado de tener acercamiento con el Presidente Municipal para dar una solución efectiva, pero por lo momento no he tenido éxito", indicó la alumna.

Derivado de la crisis de agua en #SLP, tres Facultades de @LaUASLP han cerrado parcialmente y los alumnos toman clases en línea.

— Pulso Online (@pulso_mx) October 26, 2023

En contraparte, la UASLP informó que solamente en el Campus Oriente el desabasto se volvió insostenible, pero el Interapas comenzó a aplicar un plan emergente desde el martes pasado.

Las facultades de Psicología, Ciencias Sociales y de Ciencias de la Información serían las más afectadas, por lo que se optó por brindar clases en línea durante uno o dos días de la semana, en tanto se buscan opciones para regularizar el abasto de agua.

El resto de las instalaciones universitarias, enfrenta el mismo nivel de desabasto que en toda la zona metropolitana y se procura resolverlo mediante el uso de camiones cisterna o pipas, algunas de éstas proporcionadas por el Ayuntamiento o el Interapas.

El alcalde Enrique F. Galindo Ceballos ofreció, que la problemática se puede resolver "en pocos días", incluso conectando algunos campus directamente a pozos cercanos.