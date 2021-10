Difunden pormenores para trámite de licencias de conducir gratuitas y aseguran que serán permanentes

El programa de Licencias Gratuitas y Permanentes, a través del cual el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona honra su compromiso de distribuir con equidad el Potosí entre los potosinos, se aplicará durante todo el sexenio, por lo que la ciudadanía podrá hacer el trámite para obtener el nuevo documento a partir de este momento y hasta el año 2027. Las licencias serán permanentes por lo que no tendrán que volverla a tramitar.

El programa, en su primera etapa de octubre a diciembre, aplica para quienes residen en San Luis Potosí, cuenten con licencia vencida o vayan a tramitar su licencia por primera vez y exclusivamente para servicio particular, en las modalidades de automovilista, chofer de servicio particular y conductor de motocicleta o motoneta. Si la licencia aún no se encuentra vencida, también se podrá tramitar en la segunda etapa del programa, que iniciará en el mes de enero.

El trámite se realiza en oficinas recaudadoras, no se requiere programar cita. Los días de atención son de lunes a viernes con un horario de 8:00 a 15:00 horas. Si se extravía o roban la licencia se tendrá que realizar el pago de reposición.

Quienes deben pagar por la nueva licencia, son las y los ciudadanos que requieran este documento bajo las siguientes modalidades: servicio público, transporte de carga, taxis y colectivos, transporte urbano y de turismo y quienes vivan en otros estados.

Los requisitos para la Licencia por Primera Vez son:

1. Carta compromiso de autorización expedida por la Secretaría de Seguridad Pública.

2. Original y copia de identificación oficial vigente con fotografía: INE, pasaporte, acta de nacimiento, cartilla militar, constancia de residencia.

3. Proporcionar impresa la Clave Única de Registro de Población, CURP.

4. Original y copia de 2 comprobantes de domicilio en el estado; uno con antigüedad de 1 año y otro con antigüedad de 2 meses (pueden ser recibos de agua luz, teléfono, predial)

La carta compromiso para tramitar la licencia por primera vez la emite la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en sus oficinas o módulos y no tiene costo. Los requisitos para este documento son: original y copia de acta de nacimiento, credencial oficial vigente con fotografía que puede ser el INE (copia ampliada al 200% frente y vuelta), pasaporte vigente o cartilla militar, CURP, además de comprobante de domicilio vigente de 1 a 2 meses. Para mayor información respecto de este trámite llamar al 444 649-63-60 Ext. 51028.

Los requisitos para la renovación de licencias vencidas son:

1. Original y copia de identificación oficial vigente con fotografía: INE, pasaporte, constancia de residencia.

2. Licencia de conducir vencida.

3. Proporcionar impresa la Clave Única de Registro de Población CURP.

4. Original y copia de 2 comprobantes de domicilio en el estado; uno con antigüedad de 1 año y otro con antigüedad de 2 meses (pueden ser recibos de agua luz, teléfono, predial)

Las oficinas recaudadoras en donde se brindará el servicio son:

En la Capital y Soledad:

· Soledad

· Industrias

· Himalaya

· Cuauhtémoc

· SCT

· Olivos

· Eje Vial

· Plaza Del Valle

Zona Centro:

· Salinas

· Santa María

· Villa de Reyes

Zona Huasteca:

· Ciudad Valles

· Tamuín

· Ébano

· Tanquián

· Tamazunchale

· Tancanhuitz

· Aquismón

· Xilitla

Zona Altiplano:

· Matehuala

· Cedral

· Venado

· Charcas

· Moctezuma

Zona Media:

· Rioverde

· Cárdenas

· Rayón

· Cerritos

· Ciudad del Maíz

· San Ciro de Acosta