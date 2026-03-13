Digitalizan trámites de desarrollo urbano

Luego de que la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en San Luis Potosí planteara la necesidad de simplificar los procesos administrativos para la obtención de permisos de construcción, el síndico del Ayuntamiento capitalino y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Víctor Hugo Salgado, aseguró que el gobierno municipal ya trabaja en medidas para hacer más eficientes estos trámites.

El funcionario explicó que existe una coordinación permanente con las cámaras desarrolladoras de vivienda para atender las inquietudes del sector inmobiliario. En ese contexto, recordó que recientemente participaron en la toma de protesta del nuevo dirigente de la Canadevi en la entidad, Luis Fernando Lárraga, con quien —dijo— se mantiene comunicación directa para revisar temas relacionados con el desarrollo urbano en la capital.

Como parte de la respuesta a estas solicitudes del sector, el Ayuntamiento anunció la digitalización de 10 trámites de desarrollo urbano considerados entre los más solicitados, los cuales ahora podrán realizarse completamente en línea desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Entre ellos se encuentran la licencia de construcción, el alineamiento y número oficial, así como la rectificación de planos o medidas.

Salgado explicó que con este sistema se busca eliminar procesos burocráticos que antes implicaban presentar expedientes físicos en duplicado o triplicado en las oficinas municipales, ya que ahora los usuarios podrán cargar la documentación directamente en la plataforma digital habilitada en el portal del Ayuntamiento.

Añadió que los tiempos de respuesta dependerán del tipo de trámite y de que el expediente esté correctamente integrado en el sistema. En los casos en que la documentación se cargue de manera adecuada, señaló que el proceso puede resolverse en aproximadamente una semana tras la revisión de los analistas.

Finalmente, el síndico señaló que uno de los principales desafíos en materia de desarrollo urbano en la capital sigue siendo el ordenamiento territorial, debido al crecimiento acelerado que ha tenido la ciudad en los últimos años.

Por ello, adelantó que desde el Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí se trabaja en la actualización del Programa de Ordenamiento Territorial y Urbano, el cual será sometido a consulta con desarrolladores, colegios de arquitectos e ingenieros antes de su eventual aprobación en Cabildo.