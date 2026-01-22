logo pulso
SLP

Dinastía Chávez vuelve al ring en SLP

Chávez Jr. y Omar Chávez encabezarán cartelera este 24 de enero en la Arena Potosí.

Por Redacción

Enero 22, 2026 06:38 p.m.
A
Dinastía Chávez vuelve al ring en SLP

San Luis Potosí será sede de una función de boxeo encabezada por la Dinastía Chávez, programada para este sábado 24 de enero en la Arena Potosí, evento que reunirá a figuras nacionales, internacionales y talento local.

La cartelera marcará el regreso al ring deJulio César Chávez Jr., quien enfrentará al argentino Ángel Julián Sacco. También volverá a presentarse en territorio potosino Omar Chávez, que se medirá ante el colombiano José Miguel Torres.

La función contempla 19 combates, con participación de boxeadores locales como Jorge AscanioFátima HerreraRafael Solís y Jonathan Rodríguez, quienes formarán parte del programa estelar.

Función de boxeo en Arena Potosí

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Durante la presentación del evento, la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez expresó su respaldo al regreso de sus hijos al ring y convocó a la afición a asistir a la función, que iniciará a partir de las 16:00 horas.

El evento se suma a la agenda deportiva del estado, con una cartelera dirigida a público familiar y aficionados al boxeo.

Juez amplía tres meses la investigación contra Julio César Chávez Jr.

El pugilista seguirá bajo libertad condicionada mientras FGR y defensa revisan peritajes, audios e informes internacionales

SLP

Redacción

Chávez Jr. y Omar Chávez encabezarán cartelera este 24 de enero en la Arena Potosí.

