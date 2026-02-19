logo pulso
"Dios manifiesta su amor a las personas"

Así lo mencionó el arzobispo Jorge Alberto Cavazos, al iniciar la Cuaresma

Por Martín Rodríguez

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
A
"Dios manifiesta su amor a las personas"

Con motivo del Miércoles de Ceniza, y de manera preventiva a la incursión de otras creencias justo en temporada de Cuaresma, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe advirtió que el único Dios verdadero es el que ha manifestado su amor por las personas.

Dijo que no solamente hemos sido creados para las alegrías y las bendiciones que este mundo portentoso nos ha dejado sino para estar con él y en amistad con él y tener su gracia. 

Agregó que estamos invitados a quitar todo aquello que nos va impidiendo disfrutar a Dios. 

Explicó que también es necesario identificar que a veces hay quienes pretenden hacer un mal a las personas y también advertir que esas personas que quieren hacer el mal a otros ni siquiera lo hace por algo que les satisfaga o les haga un bien. 

Agregó que en quién se debe creer y poner la paz y la fuerza es en Dios que ama y ha creado a los seres magníficos y grandes. 

Tanto en la Catedral metropolitana como en los más de doscientos templos de la Diócesis, a temprana hora inició la colocación de la ceniza y los sacerdotes encabezaron diversas ceremonias para marcar el inicio de la Cuaresma.

