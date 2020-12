Dióxido de Cloro no cura el Covid-19, alerta Coepris

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), emitió este martes una Alerta Sanitaria sobre el uso del Dióxido de Cloro como tratamiento alterno contra el Covid-19, cuyo tratamiento no se ha autorizado debido a que no se ha encontrado evidencia sobre efectividad.

El comisionado Carlos Aguilar Acosta indicó que la Coepris ha realizado 198 visitas de búsqueda intencionada de Dióxido de Cloro en San Luis Potosí, así como 46 monitoreos a través de las redes sociales, sobre exposición del producto, los cuales se han podido bajar en coordinación con la Policía Cibernética de la entidad.

"Quisiéramos hacer del conocimiento de la población en general que el dióxido de cloro no ha comprobado efectividad terapéutica u obtenido algún registro sanitario (...) así como probables situaciones adversas que pudiera tener cualquier usuario o paciente (al utilizarlo)", agregó.