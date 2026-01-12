Diputada Nancy García iría por la Alcaldía de Valles

La diputada local de Morena por el Distrito XIII, con cabecera en Ciudad Valles, Nancy Jeanine García, dejó abierta la posibilidad de buscar la presidencia municipal en el proceso electoral de 2026-2027, luego de que su nombre fuera mencionado públicamente entre los perfiles que podrían contender.

La legisladora señaló que este escenario se ha construido a partir de declaraciones previas en las que afirmó que no descartaba esa posibilidad, lo que generó una polémica que se reactivó con recientes publicaciones en redes sociales. En ese contexto, sostuvo que la legitimidad política no se define desde el partido, sino desde el trabajo y la militancia desarrollados dentro del movimiento.

García reconoció que su presencia política en Ciudad Valles no ha sido tan visible como la de otros perfiles, debido a que no es originaria del municipio. Sin embargo, indicó que cuenta con residencia y con una trayectoria de militancia de varios años, elementos que, dijo, le otorgan legitimidad al interior de Morena.

Al ser cuestionada sobre si buscaría la presidencia municipal, respondió que lo deja en un "quizás" y reiteró que no lo descarta, aunque señaló que será necesario observar cómo evolucionan los demás perfiles. Añadió que, independientemente de quién encabece el proyecto, respaldará al movimiento.

