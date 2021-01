Diputadas condenan asesinatos de mujeres en SLP

Luego del asesinato de dos mujeres este día, cuyos cuerpos fueron desmembrados, diputadas de diferentes grupos parlamentarios, condenaron la violencia de género y evaluaron que la estrategia gubernamental para garantizar la seguridad de las potosinas ha fallado y debe modificarse.

Al respecto, Martha Barajas García del Partido Nueva Alianza San Luis Potosí (PNASLP), solicitó a los tres niveles de Gobierno, revisar la estrategia sobre la violencia de género, a fin de modificar "lo que no esté funcionando", remarcó.

"Muy lamentable. Este enero fue fatal para las mujeres por tanto feminicidio. Yo insisto en que los tres órganos de Gobierno tenemos que revisar las estrategias. Hay que decirle a la autoridad que algo no está funcionando, porque sigue habiendo muertes", analizó.

Entrevistada aparte, Marite Hernández Correa del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señaló que las instancias gubernamentales deben actuar con diligencia ante cualquier tipo de violencia y denuncia, dado que suele tardar en la intervención y ese lapso las mujeres osn asesinadas.

"Hacer un llamado enérgico a todas las dependencias e instancias gubernamentales, para que atiendan verdaderamente la situación de violencia que están padeciendo las mujeres en San Luis Potosí", demandó.

Por separado, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez del Partido Revolucionario Institucional (PRI), contrastó que a más de tres años de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG), San Luis Potosí registra aumento en la comisión de feminicidios.

"Una pena que no se hayan acatado todas las instrucciones que refiere la Alerta de Género y que hoy siga habiendo este tipo de asesinatos (...) fíjate que hay una falla del sector gubernamental por no implementar las acciones (...) pero no podemos recargar todo en las autoridades. Esto también tiene que ver, con el respeto que los hombres deben tener a las mujeres", concluyó.