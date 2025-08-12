logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Fotogalería

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Diputado acusa a Interapas de abandonar cárcamo en La Libertad

Luis Fernando Gámez Macías dijo que hay graves consecuencias para la comunidad

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 12, 2025 12:51 p.m.
A
Luis Fernando Gámez Macías / Foto: Pulso

Luis Fernando Gámez Macías / Foto: Pulso

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Fernando Gámez Macías, acusó que el organismo operador Interapas ha abandonado el cárcamo de La Libertad, lo que ha generado afectaciones para entre 26 mil habitantes de la zona, incluyendo el límite entre La Libertad, Villa de Pozos y Soledad de Graciano Sánchez.

El legislador señaló que, tras la desincorporación de Villa de Pozos del municipio de la capital, Interapas dejó de brindar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, provocando que las aguas negras se remansen y regresen a los domicilios. "Es una práctica usual del Interapas y la condenamos. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que haya un castigo ejemplar para los funcionarios que no acaten sus obligaciones legales", advirtió.

En cuanto a la iniciativa para desincorporar a Soledad de Graciano Sánchez de Interapas, Gámez Macías informó que ya se trabaja en coordinación con el Ayuntamiento de Soledad y que se han sostenido reuniones con la presidenta concejal de Villa de Pozos. Afirmó que ambos municipios pueden brindar por sí mismos el servicio de agua potable y que actualmente se realiza la revisión técnica correspondiente.

Sin embargo, acusó un "choque político" con la alcaldía de la capital, pues esta no ha entregado a Villa de Pozos la infraestructura sanitaria e hidráulica que le corresponde, lo que obstaculiza que el municipio opere de forma independiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El diputado adelantó que, en caso de concretarse la separación, cada municipio contaría con su propio organismo operador, decisión que correspondería a los alcaldes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Diputado acusa a Interapas de abandonar cárcamo en La Libertad
Diputado acusa a Interapas de abandonar cárcamo en La Libertad

Diputado acusa a Interapas de abandonar cárcamo en La Libertad

SLP

Ana Paula Vázquez

Luis Fernando Gámez Macías dijo que hay graves consecuencias para la comunidad

La capital incrementa 25% recursos a Bomberos
La capital incrementa 25% recursos a Bomberos

La capital incrementa 25% recursos a Bomberos

SLP

Rolando Morales

Será una erogación de 12 millones de pesos anuales para la corporación

Se restablece suministro de agua de El Realito
Se restablece suministro de agua de El Realito

Se restablece suministro de agua de "El Realito"

SLP

PULSO

En las próximas horas llegará a las viviendas de las colonias del sur y oriente

México y EU discrepan por negociaciones con detenidos
México y EU discrepan por negociaciones con detenidos

México y EU discrepan por negociaciones con detenidos

SLP

El Universal

"Las decisiones procesales que toman son muy sorprendentes para nosotros", dijo Gertz Manero