Diputado acusa a Interapas de abandonar cárcamo en La Libertad

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Fernando Gámez Macías, acusó que el organismo operador Interapas ha abandonado el cárcamo de La Libertad, lo que ha generado afectaciones para entre 26 mil habitantes de la zona, incluyendo el límite entre La Libertad, Villa de Pozos y Soledad de Graciano Sánchez.

El legislador señaló que, tras la desincorporación de Villa de Pozos del municipio de la capital, Interapas dejó de brindar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, provocando que las aguas negras se remansen y regresen a los domicilios. "Es una práctica usual del Interapas y la condenamos. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que haya un castigo ejemplar para los funcionarios que no acaten sus obligaciones legales", advirtió.

En cuanto a la iniciativa para desincorporar a Soledad de Graciano Sánchez de Interapas, Gámez Macías informó que ya se trabaja en coordinación con el Ayuntamiento de Soledad y que se han sostenido reuniones con la presidenta concejal de Villa de Pozos. Afirmó que ambos municipios pueden brindar por sí mismos el servicio de agua potable y que actualmente se realiza la revisión técnica correspondiente.

Sin embargo, acusó un "choque político" con la alcaldía de la capital, pues esta no ha entregado a Villa de Pozos la infraestructura sanitaria e hidráulica que le corresponde, lo que obstaculiza que el municipio opere de forma independiente.

El diputado adelantó que, en caso de concretarse la separación, cada municipio contaría con su propio organismo operador, decisión que correspondería a los alcaldes.