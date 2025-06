Diputado de Morena responde a críticas de Coparmex sobre empleo

El diputado local de Morena, Carlos Arreola Mallol, respondió este lunes a las críticas del empresario Luis Gerardo Ortuño, presidente de Coparmex, sobre la presunta pérdida de empleos y la necesidad de mayor acción del gobierno federal.

Arreola dijo: "No sé en qué mundo viva, pues no le gustan los procesos democráticos, no le gusta que el pueblo elija a sus autoridades judiciales, no le gusta que estemos en el mejor momento en empleabilidad".

El legislador señaló que Ortuño "no está bien informado" y le recomendó "que vea las mañaneras para que se entere cuántos empleos se han estado generando desde la administración pasada de AMLO y ahora con Claudia Sheinbaum Pardo. Ahí están los datos del IMSS en generación de empleos".

Además, destacó que "estamos en el mejor momento de los salarios, con AMLO y Claudia se ha aumentado al 100 por ciento el salario mínimo".

Arreola añadió que "el mes pasado se dio de alta a un millón de patrones nuevos, está creciendo el número de patrones y de trabajadores afiliados al IMSS, hay más jóvenes construyendo el futuro, arrancó el programa ´Salud Casa por Casa´ y tenemos el nuevo IMSS-Bienestar".

Finalmente, aseguró: "Reduciendo la pobreza, que nos disculpen los conservadores, estamos transformando al país y nos va a soportar un buen rato, porque hoy manda el pueblo en México y en San Luis Potosí".

El diputado invitó a Ortuño a "decirme sus fuentes porque estamos citando al IMSS y al Banco de México que señala que hay una reducción de la pobreza, estamos mejor que nunca, el peso está fuerte pese a los embates de Estados Unidos".