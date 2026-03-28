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Diputado denuncia, "habitantes reciben agua contaminada"

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
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Diputado denuncia, "habitantes reciben agua contaminada"

El diputado Luis Fernando Gámez Macías, denunció que habitantes de la colonia Fidel Velázquez, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, están recibiendo agua contaminada, presuntamente mezclada con drenaje, situación que ya fue reportada al organismo operador Interapas.

El legislador informó que el señalamiento surgió tras una reunión con vecinos, quienes expusieron que el suministro que llega a sus viviendas presenta irregularidades en su calidad, por lo que exigieron una intervención inmediata del organismo.

Indicó que esta problemática se suma al incremento en las quejas por falta de agua durante la temporada de calor, las cuales dijo aumentan hasta en un 40 por ciento en colonias del municipio.

 "Sigue esta política de ver con menosprecio a la gente que vive en la zona metropolitana y eso hace más fuerte nuestra petición de que necesitamos que el Interapas cambie radicalmente. Yo lo he dicho, no estoy a favor de que desaparezca el Interapas, pero si de un nuevo modelo de gestión del agua", señaló. 

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Finalmente, señaló que se mantiene en análisis la posible desincorporación de Soledad del Interapas, tema que deberá ser discutido por el Cabildo y, posteriormente, por el Congreso del Estado, ante la persistencia de problemas en el abasto y calidad del agua.

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